Отопление в Риге подорожает сильнее, чем прогнозировалось

С 1 сентября этого года тариф на теплоэнергию АО Rīgas siltums возрастет до 57,31 евро за мегаватт-час (MWh) — на 12,04 евро за MWh или на 27%, сообщает предприятие.

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Rīgas siltums объясняает рост тарифов повышением цены природного газа, что привело к тому, что на 57% поднялась стоимость закупаемой теплоэнергии. Таким образом, в сентябре ожидается повышение тарифа на тепло, но оно, подчеркивает предприятие, будет значительно ниже — прирост составит 27%.

В тарифе на теплоэнергию увеличиваются только переменные затраты — цены на закупаемую теплоэнергию. Остальные составляющие тарифа остались низкими.

Rīgas siltums отмечает, что основной поставщик закупаемой теплоэнергии — АО Latvenergo — уже сообщило о планируемом повышении цен. Ожидается, что другие независимые производители тепла также повысят цены на тепло. Ранее о повышении тарифов на теплоэнергию сообщили теплоснабжающие предприятия Даугавпилса и Цесиса.

Проект повышения тарифа на теплоэнергию Rīgas siltums еще должен быть рассмотрен Комиссией по регулированию общественных услуг.

Rīgas siltums понимает беспокойство населения по поводу роста тарифов на тепло, с учетом напряженной ситуации, связанной с Covid-19. Чтобы рижане в границах возможностей меньше ощутили рост тарифа на теплоэнергию, призываем управляющих домов правильно оценивать и регулировать температурные режимы в индивидуальных теплоузлах зданий. Жильцам домов следует активнее высказывать управляющим свои пожелания относительно температурного режима в квартирах. Это позволяет экономить теплоэнергию, снижение температуры даже на один градус может изменить сумму в счете на 5%, подчеркивает предприятие Rīgas siltums.