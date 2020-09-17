Отопление все-таки дадут всем: RNP покроет долги за прошлый год
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Правление муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks решило покрыть долг перед предприятием Rīgas Siltums, скопившийся за прошлый отопительный сезон. Таким образом, жильцам домов, где есть должники, не придется сидеть без отопления. Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Крист Лейшкалнс.

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Пока что неизвестно, где Rīgas namu pārvaldnieks возьмет на это необходимые 2,6 миллиона евро. Примерно эту сумму неплательщики должны предприятию Rīgas Siltums.

В прошлом году была похожа ситуация. Rīgas namu pārvaldnieks заплатил вместо жителей, которые не расплатились с предприятием Rīgas siltums.

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