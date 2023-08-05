Отраслевые организации снова просят снизить НДС на услуги общественного питания

Латвийское общество ресторанов и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов снова просят министра финансов Арвилса Ашераденса "услышать крики отрасли о помощи" и рассмотреть предложение о снижении ставки НДС на услуги общественного питания при разработке бюджета следующего года.

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Просьба адресована также премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру экономики Илзе Андерсоне.

В письме предприниматели рассказывают о ситуации в индустрии гостеприимства и предупреждают об опасности ее краха. Пришел последний срок, чтобы вслед за другими странами ЕС снизить НДС на услуги общественного питания до 12%, заявляют они.

"В Латвии вторая самая высокая ставка НДС на услуги общественного питания в Евросоюзе, и Латвия была одной из немногих европейских стран, где во время пандемии COVID-19 к отрасли не применялась пониженная ставка НДС. В соседней Литве во время пандемии была введена ​​пониженная ставка НДС 9%, срок действия которой продлен до 31 декабря 2023.

Такой шаг в соседней стране оказал существенную поддержку отрасли — уже в третьем квартале 2021 года в Литве с учетом сезонных колебаний оборот услуг общественного питания увеличился на ~60% по сравнению с предыдущим кварталом. Сниженная ставка НДС позволит нашим предпринимателям восстановить свою конкурентоспособность, быстрее погасить накопившуюся налоговую задолженность, а также сохранить и создать новые рабочие места, обеспечив достойную оплату труда работников и сократив долю теневой экономики в отрасли", — говорит Янис Ензис, президент Латвийского общества ресторанов.

Сейчас оборот отрасли общественного питания примерно достиг доковидного уровня, но цены на энергоресурсы и продукты питания выросли намного сильнее, а это означает, что выросший оборот не в состоянии покрывать растущие затраты. От этого страдает возможность предприятий вкладывать средства в развитие и платить достойную зарплату работникам. Получается, что отрасль неконкурентоспособна на рынке труда и отстает от соседей по качеству услуг.

"Латвия медленнее всех стран ЕС восстанавливает допандемические показатели туризма. Как известно, иностранные туристы вносят значительный вклад в индустрию общественного питания, и от медленного восстановления туризма предприятия общепита страдают тоже", — заявил председатель правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.

Сейчас Минфин активно готовит бюджет следующего года, и Министерство экономики внесло предложение о применении 12-процентной ставки НДС к услугам общественного питания.