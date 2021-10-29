Отставка Павлютса отменяется: министр здравоохранения готов сотрудничать с медиками и экспертами

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") считает, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) может продолжить работу в правительстве. Таков итог встречи представителей коалиционных партий и организаций медиков, которые ранее требовали отправить Павлютса в отставку.

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По словам Кариньша, на встрече состоялась очень обстоятельная и длинная дискусия на все темы, беспокоящие отрасль здравохранения. Павлютс подтвердил свою способность сотрудничать с представителями подведомственной отрасли и взял на себя обязательства решать критически важные для отрасли вопросы. Поэтому премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение дать возможность Павлютсу работать в должности дальше.

Министр здравоохранения обозначил три главный направления своей дальнейшей деятельности.

Первое — расширение охвата вакцинацией. По словам Кариньша, здесь наметились позитивные тенденции, однако нужно произвести дополнительную работу, чтобы вакцины были доступно вовремя. В некоторых местах, отметил премьер, люди вынуждены ждать вакцинации две недели.

Второе — работа с больницами. Кариньш напомнил, что наблюдается большой приток пациентов с Covid-19 в больницы, и Павлютс должен решать проблему дефицита коек и медперсонала вместе с отраслью здравоохранения.

Третье — Павлютс предстоит подготовить проект решений о том, как страна будет жить после 15 ноября, когда предполагается отменить локдаун. Министр здравоохранения должен оперативно представить план того, как будет выглядеть "зеленый режим" (для привитых и переболевших) после 15 ноября. И если прогнозируются какие-либо изменения, то они должны быть приняты в ближайшее время, чтобы все участники знали заранее правила игры.