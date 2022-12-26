Оттепель или мороз? Синоптики скорректировали прогноз на Новый год

В последнюю неделю 2022 года Латвию с запада пересечет несколько зон осадков, принеся в основном снег, мокрый снег, который во второй половине недели сменится дождем. Постепенно - в новогодние праздники - станет теплее. Накануне 1 января столбик термометра не опустится ниже отметки +2 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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По мере приближения циклона с запада страну охватят несколько областей с осадками, принеся в основном снег и мокрый снег в среду, а также дождь и мокрый снег в четверг. Будет преобладать слабый или умеренный южный ветер, на побережье в ночь на среду он будет порывистым.

В ночь на четверг минимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса, в прибрежных районах +1...+3 градуса. Максимальная температура воздуха днем ​​составит -1...+4 градуса, в четверг на морском побережье воздух может прогреться до +7 градусов.

В выходные будет облачно. Осадки, в основном дождь, ожидаются как в пятницу, так и в субботу. Хотя в субботу ночью дождь прекратится, днем ​​Латвия вновь попадет в новую зону осадков. В прибрежных районах сохранится порывистый южный ветер, воздух прогреется до 0...+7 градусов как ночью, так и днем.

По текущему прогнозу, в воскресенье, 1 января во многих местах ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер, местами вдоль побережья порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду, а в ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра не опустится ниже отметки +2 градуса.