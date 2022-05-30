Отвечающее за вакцинацию от Covid-19 учреждение расформируют в июне

Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ) закроется в конце июня. О перераспределении функций министр здравоохранения Даниэль Павлютс рассказал в программе Rīta panorāma на LTV, пишет rus.lsm.lv.

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По его словам, сейчас 60% или шесть из 10 сотрудников отдела вакцинации уже уволились, а остальные будут работать до конца июня.

"Это подразделение было создано для реализации общенационального проекта вакцинации. Работа проделана, вакцинировано 1,3 млн человек. На данный момент ее активная фаза завершена", — отметил министр здравоохранения, добавив, что если осенью будет необходимо предпринять какие-то шаги по борьбе с пандемией, теперь этим займутся SPKC и Служба здравоохранения.