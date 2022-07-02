Озола: правительство должно четко сообщать о своих решениях относительно украинских беженцев

Правительству следует в четкой форме сообщать о решениях, принятых им в вопросе размещения украинских беженцев и оказания им другой поддержки, отметила заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

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Большинство граждан не следят за заседаниями Сейма и правительства, признала она, заявив, что Министерство внутренних дел или премьер-министр должны четко и своевременно оглашать решения.

В настоящее время ответственность за информирование украинских беженцев в полном объеме ложится на плечи органов местного самоуправления, отметила Озола. Когда наступает последний день поддержки, муниципальные работники должны связаться с каждым украинским беженцем, размещенным на территории самоуправления, и сообщить "плохие новости", например, что людям придется выехать из своего временного жилья уже на следующий день.

Озола считает такой подход несправедливым. По ее мнению, представитель правительства должен публично огласить решение, после чего муниципалитеты передадут его беженцам.

Задержки с принятием решений и вялая коммуникация не побуждают беженцев думать о том, чтобы "встать на ноги", отмечает Озола и добавляет: в день приезда в Эстонию граждан Украины уведомляют о том, что после окончания периода поддержки они получат право на единовременную компенсацию для внесения депозита за жилье или на другие необходимые расходы, которые возникают при трудоустройстве и переселении в съемное жилье.

Депутат отметила, что не оправдывает тех украинских беженцев, которые не ищут возможности "встать на ноги", но отметила, что государство не принимает вовремя необходимых решений, поэтому о будущей поддержке до последнего не поступает нужной информации.

Уже сообщалось, что без получения вспомогательного финансирования Рига прекратит принимать новых украинских беженцев с 1 июля, продолжив обслуживать только прибывших к настоящему времени беженцев, о чем сообщил на пресс-конференции председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Он подчеркнул, что из-за бездействия ответственных министерств размещение беженцев и работа Центра поддержки гражданского населения Украины в бывшем здании Рижского технического университета возле Ратуши в настоящее время находятся под угрозой.