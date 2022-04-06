Озола: Рига готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Рижское самоуправление готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев, признала заместитель мэра Риги Линда Озола в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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По словам Озолы, услуги украинским беженцам в столице в целом предоставляются на хорошем уровне, но есть задачи, которые вызывают сложности. "Самой большой проблемой являются ресурсы Управления по делам гражданства и миграции, которых не хватает для выполнения новой задачи — регистрации лиц, прибывших в центры беженцев по всей Латвии, для выдачи персонального кода. Это новая функция, которую никогда ранее выполнять не приходилось", — отметила Озола.

Общее число беженцев, зарегистрированных в Рижском центре беженцев, на сегодня достигло 10 600 человек.

Озола сообщила, что в последние дни количество новых беженцев сокращается — в центр прибывает примерно 200 человек в день. По мнению политика, сокращение притока может быть связано с улучшением координации между самоуправлениями, в результате чего беженцы своевременно перенаправляются в другие, более свободные самоуправления.

"Рига готова и к тому, что это может оказаться затишьем перед бурей, учитывая новости из соседних стран", — сказала Озола.

Планируя возможности массового размещения беженцев, столица ведет подготовку: выявляются возможности развернуть такие места, не нарушая, например, учебный процесс в школах. Озола пояснила, что муниципалитет связался с ответственными государственными учреждениями для выяснения вопроса о резервах кроватей и одеял, которые потребуются безотлагательно, если приток беженцев резко возрастет.