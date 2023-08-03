Озола: трехпартийный блок договорился о сотрудничестве с Latvijas attīstībai в формировании коалиции

Трехпартийный блок Рижской думы — "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР) и "Код для Риги" — Latvijas attīstībai (LA) сегодня концептуально договорились о сотрудничестве в формировании коалиции, сообщила агентству LETA вице-мэр Риги Линда Озола.

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Председатель фракции LA Виестурс Зепс заявил агентству LETA, что сегодняшний разговор можно расценивать как хорошее начало, оказались "на одной странице" в отношении возможностей сотрудничества. В ходе дальнейшего процесса планируется более подробно обсудить, что нужно сделать в Риге.

Во время дистанционной встречи стороны концептуально договорились о том, что смогут работать вместе, но в то же время многие вещи нужно обсудить более подробно — переговоры продолжатся на следующей неделе, заявил глава фракции LA. Политики партии также получили проект меморандума о сотрудничестве, который они обсудят в своей фракции и смогут предложить свои дополнения, сообщил Зепс.

Политик повторно отметил, что, например, для достижения цели дебюрократизации требуются не столько дополнительные средства, сколько в первую очередь интеллектуальные возможности.

LA также ознакомили с проектом меморандума о сотрудничестве, который был предложен и "Par!/Прогрессивным", однако переговоры с этой фракцией так и не закончились подписанием меморандума, отметила Озола.

Похожая встреча состоится с фракцией "Честь служить Риге" (ЧСР), а также с не входящими во фракции депутатами — Каспарсом Спунде, Валтерсом Бергсом и Гунтарсом Йиргенсонсом, подчеркнула Озола.

Также планируется предложить представителям "Par!" присоединиться к будущей коалиции.

В пятницу, 4 августа, трехпартийный блок сообщит о продолжении переговоров на следующей неделе, когда будут обсуждаться приоритетные задачи и принципы сотрудничества, которые включены в коалиционное соглашение, сообщила вице-мэр Риги.

Озола воздержалась от комментариев в связи со слухами о том, что некоторые депутаты "Согласия" могли бы попытаться перейти в ЧСР, чтобы пополнить ряды будущей коалиции.