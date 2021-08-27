Пабрикс: белорусская сторона фактически прервала диалог с латвийскими пограничниками

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал сожаление в связи с тем, что белорусская сторона фактически прервала диалог с латвийскими пограничниками. Сейчас нет прямой связи, которая бы позволила, если произойдет несчастный случай, оперативно связаться с белорусской стороной и получить необходимую информацию, сообщает LETA.

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"Мы нисколько не боимся, но я считаю, что решение Беларуси прервать диалог с Латвией было близоруким шагом, который невыгоден обоим государствам", — сказал министр обороны. По мнению Пабрикса, Латвии и Беларуси следует вернуться к соглашению, достигнутому в 2014 году. Это соглашение определят действия, которые могут иметь место на границе. Возвращение к прежним договоренностям означало бы возобновление диалога между пунктами пересечения границы государств.

По словам министра, между странами возможны различные серьезные конфликты, но поддержание контакты в условиях кризиса — жизненно необходимо. "Мне непонятно желание Беларуси не поддерживать эти контакты", — сказал Пабрикс.

Пабрикс считает, что искусственно созданный кризис с мигрантами не будет благоприятен для самой Беларуси. "Мы будем последними, кто подчинится давлению или политике силы. Мы не требуем от белорусской стороны идти на уступки со своих позиций силы, но призывам руководствовать здравым смыслом", — сказал Пабрикс.

Министр обороны считает, что нет необходимости в размещении дополнительно Национальных вооруженных сил и Земессардзе на латвийско-белорусской границе. Глава оборонного ведомства признал, что на белорусской стороне увеличивается количество солдат. Но это не означает, что Латвии нужно наращивать свое военное присутствие в приграничной зоне, отметил Пабрикс, считающий, что военных сил у границы достаточно. В то же время министр обороны Латвии призывает белорусскую сторону снизить военное присутствие у границы.

Сейчас, по мнению министра, следовало бы предпринять несколько шагов для разрешения ситуации. В первую очередь — сократить белорусское военное присутствие границе с Латвией, а также удалить с границы людей со снайперскими винтовками и другим более тяжелым вооружением, так как это противоречит договору 2014 года между Латвией и Беларусью.

Артис Пабрикс заявил, что Беларусь должна взять на себя ответственность за происходящее на восточной границе Латвии. Если же это не будет сделано, западные союзники поддержат Латвию с помощью различных механизмов, направленных на прекращение гибридной атаки официального Минска.

"Союзники однозначно поддержат нас", — уверен Пабрикс.

С 10 августа за незаконное пересечение границы задержаны в общей сложности 683 человека.