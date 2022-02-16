Пабрикс: если мы пойдем на уступки России, давление на Латвию также усилится

Латвия и Европейский союз (ЕС) в целом должны помнить, что если мы сейчас где-то уступим России в отношении Украины, то давление на нас также усилится. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) выразил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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По мнению Пабрикса, в таких условиях необходимо добиться достаточно большой гуманитарной и военной поддержки для Украины.

Министр подчеркнул, что, несмотря на напряженность около границ Украины, Латвия находится в безопасности, никто не угрожает нашим границам и армия хорошо подготовлена.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью телеканалу TV3 указал, что в настоящее время нет прямой военной угрозы для Латвии, кроме того, мы являемся частью сильного военного альянса НАТО, который гарантирует безопасность. Однако Кариньш допустил, что Латвия также подвержена рискам кибератак.

Премьер подчеркнул, что Латвия будет всячески поддерживать Украину, чтобы она оставалась свободной и независимой страной.

Комментируя заявления России о частичном отводе войск, Пабрикс заявил, что они столько же правдоподобны, как и большая часть российской риторики, поэтому, пока не будет виден реальный отвод войск, угроза для Украины сохранится.

Как отметил министр обороны, даже если Россия выведет часть своих сил, необходимо учитывать, что РФ, вероятно, продолжит свое военное давление на Украину и Запад.

По мнению Пабрикса, президент России Владимир Путин в какой-то мере рад тому, что к нему приезжают западные лидеры и говорят с ним. Однако министру кажется, что политику Путина изменить только путем переговоров будет очень сложно.

Если мы избежим войны, то благодаря тому, что НАТО осталось единым и способным "показать зубы", отметил политик.

Говоря о возможных беженцах из Украины, которые могут в результате возможных военных действий оказаться в Латвии, Кариньш указал, что этих людей будет легко интегрировать в латвийское общество, но только для этого нужно будет идти навстречу, открыв возможности трудоустройства.