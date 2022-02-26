Пабрикс инициировал закрытие воздушного пространства Латвии для российской авиации

Министр обороны Артис Пабрикс (АР!) инициировал закрытие воздушного пространства Латвии для российских самолетов, подтвердил порталу Delfi глава оборонного ведомства.
Он указал, что призвал коллег принять решение в чате, отметив, что ситуация требует стремительных действий.
Laiks Latvijai slēgt gaisa telpu Krievijas lidmašīnām!— Artis Pabriks (@Pabriks) February 25, 2022
Аналогичные решения уже приняли несколько стран Европы, включая Польшу и Чехию.
Эти решения приняты во второй день вооруженного нападения России на Украину.