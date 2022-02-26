Пабрикс инициировал закрытие воздушного пространства Латвии для российской авиации
Foto: LETA

Министр обороны Артис Пабрикс (АР!) инициировал закрытие воздушного пространства Латвии для российских самолетов, подтвердил порталу Delfi глава оборонного ведомства.

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Он указал, что призвал коллег принять решение в чате, отметив, что ситуация требует стремительных действий.

Аналогичные решения уже приняли несколько стран Европы, включая Польшу и Чехию.

Эти решения приняты во второй день вооруженного нападения России на Украину.

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