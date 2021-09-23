Пабрикс: интеграция Беларуси в состав России снижает способность Латвии реагировать на угрозы

Интеграция Беларуси в состав России снижает способность Латвии быстро реагировать на потенциальные угрозы, заявил министр обороны Артис Пабрикс в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3. По словам министра, усиление интеграции Беларуси и России - это очень серьезная проблема, с которой Латвия считается уже давно и о чем предупреждала своих союзников.

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"Беларусь прекратит существовать как независимое государство, в первую очередь в военной сфере. Для нас это означает, что наши способности реагировать на потенциальные угрозы станут намного меньше, потому что вся территория будет интегрирована в одну командную структуру", - пояснил Пабрикс.

Как подчеркнул политик, это обстоятельство затрагивает не только соседствующие с Россией и Беларусью страны Евросоюза и НАТО, но и Украину, потому что после интеграции Беларуси и России значительно увеличится ее общая граница с потенциальным противником.

Пабрикс отметил, что Национальные вооруженные силы должны быть готовы к любым вызовам, а военные учения - это один из элементов подготовки. "Армии не требуется защищать полигоны, она должна уметь оборонять города и людей. Учимся правильно реагировать на гибридные атаки, если, например, в городской среде появятся "зеленые человечки", - сказал министр.