Пабрикс: к "путинистам" в Латвии будет нулевая толерантность

Среди русскоязычных жителей Латвии — различные настроения в связи с военной агрессией в Украине, и именно поэтому со стороны государства должен идти четкий сигнал, что к "путинистам" в стране будет нулевая толерантность. Об этом заявил министр обороны Артис Пабрикс (АР!) на дискуссии "Укрепление обороны Латвии: что еще можем сделать" в Высшей школе Turība.

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Глава Минобороны заявил, что фанам Владимира Путина нет места в Латвии, и они "уже начинают это понимать".

Пабрикс также считает, что Латвия должна обеспечить максимально быстрое развитие военной системы страны. Он подчеркивает, что в Латвии необходимо развивать военную промышленность, чтобы даже в условиях кризиса Латвия могла производить необходимую ей технику.

"По большому счету, мы пришли к условиям военной экономики", — сказал Пабрикс.

Отставной бригадный генерал Гундарс Аболс также подчеркнул, что война в Украине показывает тактику и военные возможности России, и что Латвия должна учитывать опыт Украины и развивать свои оборонные возможности, в том числе систему противоракетной обороны.

Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Латвийской Национальной академии обороны, согласилась с тем, что военная оборона является очень важным аспектом в условиях войны, но не единственным, поскольку важны также общественная мораль и патриотизм.

"Важно отношение и мышление общества", — сказала Берзиня, добавив, что среди русскоязычных жителей Латвии много тех, кто выступает против войны в Украине.

Берзиня считает, что агрессия России в Украине или "черное облако" этих геополитических условий, вероятно, не затронет Латвию, однако могут быть и иные конфликты, которые потенциально способны сказаться на Латвии.