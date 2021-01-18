Пабрикс: Минобороны готово закупить военный госпиталь для нужд армии

Министерство обороны готово закупить для своих нужд военных госпиталь, а также наладить сотрудничество со сферой здравоохранения, чтобы наладить выпуск медиков, специальностью которых будет именно военная медицина. Об этом в эфире "Утренней панорамы" на Латвийском телевидении рассказал министр обороны Артис Пабрикс, отметив, что на данный момент в Латвии военных медиков практически нет.

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Как пояснил политик, закупка военного госпиталя и обеспечение его квалифицированным персоналом повысят способности латвийской армии.

Оборонная отрасль еще с весны оказывает поддержку государству в борьбе с Covid-19. Минобороны занимается закупок масок и перчаток для госучреждений и управляет их заказами. Армия помогает Пограничной службе охранять внешние и внутренние границы ЕС, а полиции — следить за соблюдением комендантского часа. Кроме того, армия и Земессардзе помогают самоуправлениям и центрам социального ухода.