Пабрикс: Минобороны готово закупить военный госпиталь для нужд армии
Foto: LETA

Министерство обороны готово закупить для своих нужд военных госпиталь, а также наладить сотрудничество со сферой здравоохранения, чтобы наладить выпуск медиков, специальностью которых будет именно военная медицина. Об этом в эфире "Утренней панорамы" на Латвийском телевидении рассказал министр обороны Артис Пабрикс, отметив, что на данный момент в Латвии военных медиков практически нет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пояснил политик, закупка военного госпиталя и обеспечение его квалифицированным персоналом повысят способности латвийской армии.

Оборонная отрасль еще с весны оказывает поддержку государству в борьбе с Covid-19. Минобороны занимается закупок масок и перчаток для госучреждений и управляет их заказами. Армия помогает Пограничной службе охранять внешние и внутренние границы ЕС, а полиции — следить за соблюдением комендантского часа. Кроме того, армия и Земессардзе помогают самоуправлениям и центрам социального ухода.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

22

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Министерство обороны Артис Пабрикс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии