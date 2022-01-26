Пабрикс: на оборону Латвии дополнительно потребуется 350 млн евро

В связи с ростом угроз национальной безопасности на нужды Министерства обороны в ближайшие годы дополнительно потребуется около 350 миллионов евро, заявил в среду Латвийскому радио министр обороны Артис Пабрикс.

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По его словам, в Минобороны уже составлены планы, которые министр планирует обсудить с представителями Сейма и правительства.

"Мы понимаем, что вызовы, которые мы сейчас видим, особенно со стороны России, не исчезнут в одночасье. И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил", — сказал Пабрикс.

Аналогичные обсуждения проходят в Литве. "Я думаю, что мы не должны больше медлить и ждать. В вооруженных силах Латвии, в сфере обороны, наши планы основаны на долгосрочной перспективе развития примерно на 12 лет, и, видя развитие ситуации, нет времени ждать 12 лет", — сказал он.

Он считает, что Латвия должна стремиться к тому, чтобы в ближайшие три года оборонный бюджет составлял около 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Тогда работу, запланированную через семь-десять лет, можно будет сделать за два-три года.

Как сообщалось, из-за роста угроз национальной безопасности Минобороны хочет дополнительного увеличения бюджета на ближайшие три года.

Бюджет оборонной отрасли на 2022 год составляет не менее 2% от ВВП, или 758,35 млн евро. Увеличение составляет около 49 млн евро по сравнению с 2020 годом.