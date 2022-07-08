Пабрикс об обязательной службе в армии: нелояльным оружие не дадим

При введении в Латвии обязательной военной службы все же будет предусмотрен и отбор — нелояльных к стране людей принимать в армию не будут, заявил министр обороны Артис Пабрикс в интервью программе LR-4 "Darbojošās personas".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Глядя на то, как идет война в Украине, мы понимаем — чтобы на нас никто не нападал, чтобы на нас не нападала Россия, она должна видеть, что мы готовы защищать свою землю с первого часа", — подчеркнул министр.

По словам министра, обязательная служба с 2027 года позволит значительно увеличить количество граждан, прошедших военную подготовку. В течение пяти лет количество обученных людей может увеличиться с 20 000 до 50 000 человек.

"Если у нас будет такая военная сила, Латвии не грозит неожиданное нападение, мы сможем жить спокойно", — убежден министр.

На вопрос, будут ли призваны на службу молодые люди, автомобили которых были украшены символом поддержки российской армии — георгиевскими ленточками, политик ответил, что если Минобороны поддержит идею обязательной службы, то молодых людей будут приглашать на службу в первый год переходного периода с помощью индивидуальных переговоров, в ходе которых будут смотреть, что за человек тот или иной кандидат.

"Мы не будем давать оружие человеку с негативным настроем к стране, в которой он живет. Я не хочу комментировать, кто на каких машинах объезжал памятник [в Парке Победы], но если человек не лоялен, ему не будет места в армии", — отметил министр.