Пабрикс: оборонное ведомство не считает, что Россия нападет на Латвию

Оборонное ведомство Латвии не исключает, что в будущем Латвии придется столкнуться с давлением России, однако не думает, что последует вторжение России в Латвию, заявил агентству LЕТА министр обороны Артис Пабрикс.

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Комментируя слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что народ Латвии должен начать жить с мыслью о том, что война обязательно будет и только таким образом можно подготовить боеспособные вооруженные силы, Пабрикс заявил, что интервью с Арестовичем очень полезно, потому что важно понять, что думают украинцы.

Латвия должна прислушиваться и анализировать опыт Украины, но это не значит, что "мы должны перенимать все подряд". По словам Пабрикса, Арестович смотрит через призму Украины, но ранее Минобороны уже заявляло, что Латвия была бы на позициях Украины в том случае, если бы не являлась членом ЕС и НАТО, и война у нас уже шла бы.

Арестович хорошо осведомлен о ситуации в Украине, но не в полной мере о ситуации в Латвии. "Мы в оборонном ведомстве всегда говорили, что должны анализировать ситуацию с самой мрачной точки зрения, не исключая, что в ближайшие пять-десять лет нам придется столкнуться с давлением России", — подчеркнул Пабрикс.

Минобороны не считает, что будет война, но знает, что нужно делать, чтобы Россия не начала войну — ввести военную службу, приобретать новое оружие, укреплять Латвию в рамках НАТО и ЕС.

"Конечно, основная позиция Национальных вооруженных сил и Министерства обороны заключается в том, что мы не можем исключать нападения агрессивной страны. Мы готовимся к разного рода неожиданностям, чтобы сдерживать их. Не следует впадать в панику из-за интервью Арестовича. Он предупреждает нас о том, что такое Россия, и мы понимаем, что такое Россия, что в ближайшие годы она будет агрессивной. Мы готовы, и не нужно этого бояться", — заявил Пабрикс.