Пабрикс: поддержка США имеет решающее значение для безопасности Балтийского региона
Foto: LETA

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и командующим Армии США в Европе и Африке Кристофером Каволи подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества для общей безопасности региона.

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"В этих условиях, когда Владимир Путин ведет ничем не спровоцированные, неоправданные боевые действия против суверенитета и самоопределения другой страны в центре Европы, мы должны продолжать поддерживать Украину, как в военном, так и в невоенном отношении, поскольку она сейчас воюет за нас всех", - цитирует Пабрикса пресс-служба Минобороны.

"В то же время, учитывая ситуацию, я благодарен США за их быструю возможность направить воинские части в Латвию. Хотя в настоящее время Латвии не угрожает прямая военная угроза, для нас важно, что присутствие США в Латвии растет, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Латвия готова защищаться, но растущая поддержка США, безусловно, имеет решающее значение для безопасности Балтийского региона", — подчеркнул министр.

Сотрудничество с США является одним из приоритетов двусторонней оборонной политики Латвии.

"Приоритетом США является укрепление в военном отношении всей границы НАТО, включая Латвию. Именно поэтому мы видим быструю отправку дополнительных сил США в Латвию. Соединенные Штаты сделают все необходимое для выполнения своих обязательств по коллективной обороне", — подтвердил американский генерал Милийс в ходе беседы с Пабриксом.

В настоящее время Национальные вооруженные силы Латвии в качестве принимающей стороны помогают развертывать американские воздушно-десантные подразделения на базе в Адажи. Во время пребывания в Латвии более 320 военнослужащих США принимают участие в совместных учениях с НВС.

Как сообщалось, в связи с военной эскалацией со стороны России на территории Украины, а также из-за сосредоточения российских войск в Беларуси, президент США Джо Байден 22 февраля объявил о решении США увеличить свое присутствие в Европе, отправив в Латвию, Эстонию и Литву военных и технику. 23 февраля в Латвию прибыли первые американские солдаты.

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