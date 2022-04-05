Пабрикс: полное закрытие границ с Россией вероятно, но вопрос должны рассмотреть все страны Балтии

Полное закрытие границы с Россией является предметом рассмотрения, но это должны сделать все страны Балтии одновременно, заявил министр обороны Артис Пабрикс в интервью газете Diena.

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Пабрикс считает, что сначала договориться по этому вопросу три министерства внутренних дел, посмотреть, что это будет значить на практике.

"Я не вижу возможности, чтобы одна из стран Балтии могла бы сделать это в одиночку. Но для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения", — добавил министр.

По словам политика, в целом западные санкции против России работают, но "конечно, их эффект будет виден только через некоторое время".

"По-прежнему остается открытым вопрос о закупках энергоносителей, о полном отказе от российского газа, как это сделала Литва и как предложило представляемое мной объединение в Латвии. Во-вторых, открыт вопрос о полном закрытии портов для российских кораблей по крайней мере на Западе, полном закрытии границ и других вещах, в том числе о полном отключении банковского сектора от мира", — заявил Пабрикс.

Политик считает, что в условиях войны следует проводить две основные политики: во-первых, максимальные санкции против России, а во-вторых, "единственный способ реально завершить этот конфликт — помочь Украине максимальной военной поддержкой".

"В свою очередь, какие-то реальные переговоры с Россией могут состояться только после того, как РФ выведет свои войска хотя бы к границе 23 февраля, возможно, еще дальше. Однако в это время еще нельзя отменять санкции", — указал он.

Говоря о том, что показывает ход войны в Украине, какие аспекты обороны необходимо усилить Латвии, Пабрикс отметил следующее: необходимо уделять серьезное внимание развитию военной индустрии.

"Во-вторых, нам нужно как можно быстрее ввести системы вооружений, которых у нас еще нет, но по которым я сейчас веду переговоры с рядом стран. И, в-третьих, важно добиться как можно более положительных решений на Мадридском саммите о большем военном присутствии НАТО здесь", — заявил он.

Если говорить о системах вооружения, то первостепенное значение имеют ПВО и береговая оборона — ракетные системы, а также ракетная артиллерия.

"Если говорить о последнем, мы собираемся купить ее сами — три страны Балтии. Пока мы сами не закупили ракетную артиллерию, мы предлагаем США переместить ее из Германии в Латвию. Она имеет ограничения по дальности и вряд ли применима в Германии, поскольку никто через Польшу стрелять не собирается. Поэтому было бы разумно сразу же установить эту ракетную артиллерию здесь, а не ждать гипотетического кризиса, чтобы привезти ее сюда", — сообщил политик.

В свою очередь, оценивая недавнюю тенденцию переезда журналистов из России в Латвию, чья работа в РФ становится невозможной, Пабрикс приветствовал тот факт, что сюда приезжает все больше журналистов и связанных со СМИ людей, которые хотят и могут работать на русском языке. Однако, "нужно понимать и то, что все российские граждане или работающие в СМИ люди, приезжающие из РФ, должны все же подвергаться углубленной проверке", считает министр.

"Потому что среди журналистов в России, не только в кремлевских пропагандистских СМИ, но и в независимых медиа-компаниях и даже в иностранных СМИ, которые работали в РФ, могли быть трудоустроены очень разные люди. В целом, я всегда был ищ тех политиков, которые поддерживают создание сильных русскоязычных СМИ в Латвии и сейчас считаю, что выехавшие из России люди могут этому помочь. Но нам нужно очень внимательно и тщательно смотреть, кто эти люди", — подытожил Пабрикс.