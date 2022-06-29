Пабрикс пообещал, что вопрос нового военного полигона решит нынешний Сейм

Принципиальное решение о строительстве в Латвии нового полигона примет нынешнее правительство. Об этом агентству LETA сообщил министр обороны Артис Пабрикс, который сегодня участвовал в саммите НАТО в Мадриде.

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На вопрос о том, когда минобороны может обратиться к правительству за финансированием проекта, Пабрикс ответил, что правительство информировано о планах, но пока что идет работа над документацией — ведь строительство затронет конкретные территория и конкретные имущества.

Работу над этим вопросом продолжит следующее правительство, ведь для принимающей стороны строительство полигона может занять больше года.

При этом Пабрикс подчеркнул, что в случае необходимости НАТО придется обходиться без инфраструктуры.

Министр не смог ответить на вопрос о возможной стоимости полигона, сославшись на непредсказуемость расходов в связи с инфляцией.

Ранее во время проходящего в Мадриде саммита НАТО Пабрикс встретился с конгрессменом США, председателем парламентской ассамблеи НАТО Джеральдом Коноли, чтобы обсудить текущую геополитическую ситуацию, влияние принятых на саммите решений на безопасность Балтии и военную поддержку США Латвии.

В ходе встречи Пабрикс приветствовал готовность США увеличить свое присутствие в Европе и поблагодарил Коноли за лидерство США в принятии решений, касающихся безопасности стран Балтии, а также за постоянную политическую поддержку Конгресса США, особенно в связи с Балтийской инициативой безопасности, предусматривающей выделение финансирования на развитие обороноспособности стран Балтии.