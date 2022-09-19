Пабрикс предлагает отправить Украине зимнюю одежду и обувь вместо беспилотника Bayraktar

Министр обороны Артис Пабрикс предлагает направить деньги, собранные на покупку военного беспилотника Bayraktar, на зимнюю одежду и другие нужды Украины.

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Сбор пожертвований через ziedot.lv начался утром 16 августа. К полудню 16 сентября из необходимых 5 млн евро на покупку беспилотника турецкого производства было собрано 862 693 евро. Одним из инициаторов кампании является музыкант Ралф Эйландс.

Пабрикс написал в Twitter, что на этой неделе обсудил со своим украинским коллегой успехи Украины в освобождении территорий от оккупантов, а также возможности переориентации поддержки Латвии и пожертвований населения на помощь в подготовке к зиме.

Пабрикс сообщил агентству LETA, что поинтересовался у министра обороны Украины Алексея Резникова потребностями Украины, которые включают зимнюю форму и другие предметы, необходимые для холодной погоды и будущих боев.

"Учитывая, что стоимость Bayraktar относительно высока, мое предложение, если доноры согласятся, — переориентироваться на неотложные потребности. На сбор денег на покупку Bayraktar уйдет больше времени, а украинцы сейчас переходят в наступление, и приближаются холода", — заявил министр.

Министр не смог сказать, будет ли прекращена кампания по сбору средств на Bayraktar, так как это не проект оборонного ведомства. Минобороны в этом проекте обещало помочь с логистикой и другими процессами.

Эйландс сообщил агентству LETA, что пока не может ответить на вопрос, соглашаться ли с предложением министра, так как ему необходимо проконсультироваться с другими инициаторами кампании.