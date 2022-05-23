Пабрикс призвал Соединенные Штаты увеличить военную поддержку Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс на встрече с представителями Конгресса США Доном Бейконом, Рубеном Гайего и Сарой Джейкобс 23 мая призвал Соединенные Штаты к увеличению военной поддержки Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стороны встретились, чтобы обсудить текущую геополитическую ситуацию в связи с войной России в Украине, необходимость двустороннего сотрудничества между Латвией и США в сфере обороны и необходимость укрепления восточного фланга НАТО, сообщили агентству LETA в Минобороны.

В ходе беседы министр подчеркнул необходимость оказания всевозможной поддержки Украине и указал, что война, которую ведет Россия в Украине, в долгосрочной перспективе определит будущее Европы или даже трансатлантического.

Пабрикс подчеркнул, что нельзя недооценивать Россию и ее слабости, поскольку она "учится на своих ошибках", и выразил обеспокоенность тем, что не все западные страны оказывают Украине достаточную поддержку.

В ходе беседы министр подтвердил готовность Латвии защищаться и в то же время подчеркнул необходимость усиления обороны восточного фланга НАТО. Пабрикс призвал Соединенные Штаты поддержать увеличение батальонов расширенного присутствия НАТО до подразделений на уровне бригад и увеличить военную поддержку Латвии, в том числе дополнительное финансирование оборонного потенциала Латвии.

По сообщению Минобороны, конгрессмены США поддержали заявление министра и сообщили, что ведется работа по оказанию дополнительной поддержки странам Балтии.

В настоящее время в Латвии находится около тысячи военнослужащих Вооруженных сил США, которые находятся здесь на ротационной основе, осуществляют сдерживание и участвуют в военных учениях.