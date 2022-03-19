Пабрикс призывает запретить символику, используемую российскими войсками в Украине

В Латвии необходимо запретить использование символа "Z", который российские военные используют во время войны в Украине, считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Об этом сообщает rus.LSM.lv.

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Пабрикс сравнивает этот символ с символикой тоталитарных режимов, которые в Латвии запрещены. По мнению министра, в данный момент это важно, чтобы не допустить использования символики для распространения агрессии и разжигания ненависти в латвийском обществе.

"Конечно, букву Z из алфавита мы изымать не станем. Но тут должен быть разумный и не бюрократизированный подход. Видя, что этот символ используется и ассоциируется с тем, что сейчас делается со стороны государства-агрессора, ясно, что нужно применять какое-то наказание", — заявил Пабрикс в эфире Latvijas Radio.

По мнению главы Минобороны Латвии, нужно четко сказать, "за какие ценности мы, как государство, как общество, заступаемся, а не бессильно смотреть, как сторонники такого режима, такой политики, такой агрессии насмехаются и задевают остальную часть общества".

На следующй неделе юридическая комиссия Сейма может принять поправки, согласно которым использование этих символов станет административно или даже уголовно наказуемым. Ведь это может быть расценено, как поддержка российской агрессии.