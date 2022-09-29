Пабрикс: реформа службы гособороны будет непростой, но у нас нет другого выбора

Реформа службы государственной обороны (СГО) будет непростой, но нет другого выбора для того, чтобы гарантировать безопасность Латвии, заявил министр обороны Артис Пабрикс во время обсуждения законопроекта о СГО в Сейме.

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"Мы можем сделать все, чтобы укрепить нашу Латвию или отложить, ждать, колебаться и надеяться, что бури не будет. Самая большая ценность в жизни - это время, которое дано, но в настоящее время мир потрясен огромным геополитическим вызовом, потому что война в Европе в 21-м веке снова стала реальностью и сапоги российских оккупантов топчут землю Украины, а российские солдаты убивают, насилуют, воруют и унижают", - заявил министр.

"Война в Европе не на экранах, не в Youtube или Tiktok, а прямо рядом на Украине, а у нас и против нас ведется экономическая война. У нас есть выбор стоять на перепутье и смотреть, как и идет время, но мы можем сделать все, чтобы защитить свою свободу не только словами, но и делами, четко заявив, что оккупанты будут встречены пулей", - сказал Пабрикс.

Латвия может полагаться на милость противника и встречать его цветами, но, видимо, по историческому опыту латвийское общество знает, что это такое.

Пабрикс призвал депутатов поддержать СГО, чтобы усилить армию.