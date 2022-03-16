Пабрикс: решение о постоянном присутствии сил НАТО в Восточной Европе может быть принято к июню
Foto: Mehanizētās kājnieku brigādes arhīvs

Решение о постоянном присутствии сил НАТО в Восточной Европе может быть принято в конце июня, на саммите в Мадриде. Об этом агентству LETA заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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"Это новый этап развития НАТО, который позволит укрепить весь восточный фланг, от юга Турции до севера Балтийских стран", — заявил Пабрикс.

Уже сейчас в Латвии постоянно находятся 2-3 тысячи солдат НАТО, однако до сих пор еще не было решения о постоянном присутствии, объяснил министр обороны. Постоянное присутствие означало бы наличие постоянного запаса оружия и техники, чтобы они были на месте в случае кризиса, а также размещение дополнительных сил НАТО на постоянной основе.

Это будет означать и то, что странам Восточной Европы потребуется инвестировать в оборону еще больше, сказал Пабрикс.

В программе Латвийского телевидения "Панорама" Пабрикс упомянул, что Латвия также заинтересована в возможности закупки и размещения средств противовоздушной обороны средней дальности на территории страны, так как сейчас у Латвии имеются только средства малой дальности. Пабрикс отметил, что получить такую технику непросто, ведь она нужна всем государствам Евросоюза.

Уже сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг предложил обеспечивать постоянное присутствие сил НАТО в Восточной Европе в связи с агрессией России в Украине.

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