Пабрикс: сейчас не время экспериментировать с налогами

В условиях войны не стоит экспериментировать или рисковать налогами, считает министр обороны Артис Пабрикс, которого объединение партий Attīstībai/Par! Выдвинуло в качестве кандидата на пост премьер-министра, пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оценивая возможности внесения изменений в налоговую политику Латвии, политик подчеркнул, что в этом отношении следует быть очень осторожным, особенно учитывая, что налоговая политика всегда не дает отдачи сразу, и всегда связана с "за" и "против". .

По мнению Пабрикса, налоговые реформы, проведенные в Латвии до сих пор, не всегда приносили пользу людям и экономике.

"Поэтому, еще раз подчеркнув, что мы живем в условиях войны, сейчас не время манипулировать, рисковать или экспериментировать с налогами", — заявил министр, добавив, что хотел бы максимально придерживаться действующей системы, чтобы предприниматели знали, что их ждет завтра утром.

В свою очередь, в вопросе повышения минимальной заработной платы Пабрикс считает необходимым смотреть на общую динамику ВВП.

"Мы можем увеличить минимальную зарплату так же, как мы делали индексацию пенсии до сих пор", — сказал Пабрикс, подчеркнув, что повышение минимальной зарплаты во многом связано с ростом ВВП и темпами экономического развития. "Если есть рост, то можно увеличить, если ВВП падает, то сложно что-то делать. Должна быть взаимная корреляция", — добавил политик.