Пабрикс: страны Запада должны помочь Украине нормально функционировать в зимних условиях

У Украины не должно быть проблем со снабжением в зимних условиях, а страны Запада должны предоставить не только оружие, но и другие необходимые для нормального функционирования страны вещи, заявил министр обороны Артис Пабрикс, который в среду принял участие в собрании министров обороны стран Северной группы в Осло.

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На встрече обсуждались вопросы дальнейшего оказания военной помощи Украине, а также необходимость инвестирования в международный фонд. Этот фонд мог бы также привлекать средства из неевропейских стран.

Продолжая тему поддержки Украины странами Запада, Пабрикс отметил, что нужно думать не только о поставках оружия, но и о вещах, которые нужны стране для ее функционирования, потому что, например, сейчас Украина имеет проблемы с электроснабжением.

"Важно, чтобы мы могли гарантировать, что украинская армия не замерзнет, будет сыта, боеспособна, а солдаты выдержат эту зиму и превзойдут российскую армию", — подчеркнул министр, добавив, что большинство стран Северной группы являются самыми активными сторонниками Украины.

В то же время министр отметил, что, хотя оказание поддержки Украине для стран Запада является вопросом политической воли, возможности военной промышленности в последние десятилетия не были запланированы для таких военных действий и страны Запада не смогли быстро приспособиться к ситуации.

Это означает, что Латвия должна использовать это время для развития своего военного производства, а также следует учитывать, что Россия в какой-то момент оправится от своих потерь на Украине.

Северная группа — это неформальный форум сотрудничества, в который входят страны Северной Европы, страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания. Членов группы объединяют проекты сотрудничества в области обороны.

Встречи министров обороны стран Северной группы проходят два раза в год.