Пабрикс: Украина настолько ослабила российскую армию, что та будет готова к новой атаке только через два года

Сейчас Украина настолько ослабила российскую армию до такой степени, что та будет готова начать новое наступление не ранее, чем через два года. Этим в социальной сети Twitter министр обороны Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!) объяснил необходимость реформы Государственной службы обороны, предусматривающей и обязательный военный призыв.

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По словам Пабрикса, Украина прямо и буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать сейчас, чтобы обеспечить возможность успешного сдерживания оккупанта. Политик считает, что рассуждения на тему, что реформа Государственной службы обороны не может быть реализована в связи с приближением выборов, не выдерживает никакой критики — и это только отговорка.

"Идет война, и Россия не будет ждать. Тянуть время — это классическая неспособность Латвии действовать эффективно. Поэтому мы часто тратим время на долгие дискуссии, но не в состоянии принимать решения", — заявил министр.

Ранее Пабрикс сказал, что обязательная служба — не решение, и Министерство обороны надеется на принцип доброовольности, однако ряды армии сейчас недостаточно заполнены. Дискуссии о возобновлении обязательного военного призыва начались в Латвии после вторжения России в Украину.

"У этого есть практическая причина — мало, кто верил, что нападение и последовавшая за ним война, сравнимая с прежними войнами, возможны. Наше соседнее государство показало, что нам нужно быть готовыми защищать свою территорию от жестокого и превосходящего численнностью противника", — сказал Пабрикс.

Глава Минобоороны сообщил, что с февраля в Земессардзе подали заявления 3048 кандидатов, но всего в этой волонтерской организации на данный момент служат 9500 человек. На профессиональной службе находится около 7000 солдат. Чтобы защитить Латвию во время прямого нападения, необходимо от 40 000 до 50 000 профессионально подготовленных людей.

Хотя иногда высказывается мнение, что затраты на Государственную службу обороны будут очень высокими, Пабрикс напоминает, что изначально вложения будут минимальными — оборонное ведомство будет использовать существующую инфраструктуру и персонал. С 2025 по 2026 год потребуются инвестиции в размере примерно 60-70 млн евро. Более крупная сумма в размере 100-120 миллионов евро потребуется через пять лет, когда планируется ежегодно увеличивать количество призываемых молодых людей.

Точные цифры станут известны, когда будут ясны очертания Государственной службы обороны, говорит Пабрикс. Они могут меняться в зависимости от переходного периода, инфляции, материально-технической обеспеченности, пояснил министр.

Пабрикс также указывает на необходимость увеличения присутствия сил НАТО в Латвии, напоминая, что положительный результат по этому вопросу был достигнут на июньском саммите в Мадриде.

"Мы находимся в историческом моменте — будучи членом НАТО с сильной армией и высокой степенью готовности, мы в большей безопасности, чем когда-либо прежде, но пришло время взглянуть правде в глаза и сделать следующий шаг для обеспечения нашей обороны", — подчеркивает министр.

Уже сообщалось, что Министерство подготовило реформу Государственной службы обороны. Согласно плану Минобороны, новая система будет внедряться поэтапно в течение пяти лет. С января 2023 года подать заявку на службу можно будет добровольно. Обязательный военный призыв молодых людей в возрасте 18-27 лет может быть внедрен в 2027 году.