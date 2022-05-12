Пабрикс: В Латвии сейчас не наблюдается этнического конфликта

В настоящий момент в Латвии не существует этнического конфликта между латышами и русскими, противостояние наблюдается между разными мировоззрениями, заявил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр обороны Артис Пабрикс.

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События около Памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая, по мнению политика, не представляли угрозы государственной безопасности, но очевидно, что достаточно большая часть общества явно не принимает и не примет Латвийское государство.

Министр отметил, что латышскую общественность раздражает поведение сторонников агрессии России, но этнического конфликта не наблюдается. Если продолжатся мероприятия, которые будут продолжать способствовать пропаганде России, придется противостоять со всей строгости закона.

Между тем, чтобы укрепить военную безопасность страны, Министерство обороны продолжает подготовку к саммиту НАТО в Мадриде, цель которого — увеличение численности войск союзников, дислоцированных в Латвии, с уровня батальона до уровня бригады, что будет означать вдвое большее присутствие, чем в настоящий момент.