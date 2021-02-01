Пабрикс: военный суверенитет Беларуси закончился

Совместные учения Беларуси и России — это шаг к военной интеграции двух стран и конец суверенитета Беларуси. Все, что происходит в Беларуси, будет подчинено интересам России, считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу TV3.

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В конце января в Беларуси прошла внеплановая проверка боеготовности армии, а Министерство обороны России сообщила об аналогичной проверке в Калининградской области. На странице Минобороны Беларуси в интернете было написано, что цель проверки — увеличить способность вооруженных сил выполнять свои задания в условиях современных военных действий.

В это же время Минобороны России распространило информацию об учениях в Калининграде, в которых участвовали более 3000 военных и 300 единиц бронетехники. Кроме того, проверка боеготовности проходила в отдельных единицах Балтийского флота.