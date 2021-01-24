Пабрикс: впервые в истории наша армия полностью перейдет на еду, произведенную в Латвии

В этом году в сфере обороны планируется реализовать несколько приоритетов, в том числе — обеспечить вооруженные силы только произведенным в Латвии продовольствием. Об этом, как сообщает Rus.Lsm.lv, рассказал в эфире Латвийского радио министр обороны Артис Пабрикс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Впервые в истории Латвии мы может быть сможем говорить о том, что вооруженные силы будут обеспечен латвийским продовольствием, и что эта цепочка сможет обеспечить поставки все 12 месяцев. Это большой вызов, потому что латвийские производители и крестьяне до сих пор не были готовы кооперироваться на таком уровне. Мы хотим эту систему сместить или сломать", — сказал министр.

Грядущей осенью вооруженные силы надеются получить и проверить на деле первые произведенные предприятием Patria Land Oy транспортные средства 6х6, которые будут использовать для перемещения солдат и других функций. Также министр обороны надеется достичь большего прогресса в производстве дронов и использовании их для нужд армии.

"Конечно, большими шагами вперед движется создание кадетской школы в Курземе, которая даст нашей молодежи получить хорошее образование и связать свою карьеру с системой обороны. Это главные темы этого года", — рассказал министр.