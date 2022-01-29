Памятка для тех, кто болеет Covid-19 дома. Какие лекарства принимать и в каких случаях бить тревогу?

Заболеваемость Covid-19 в Латвии в последние дни достигла таких масштабов, что лаборатории не справляются с наплывом клиентов, желающих протестироваться. Судя по статистике, большинство заболевших "омикроном" не нуждаются в госпитализации и болеют дома — часто симптомы напоминают привычную простуду. Но все же: как лечиться и как правильно следить за динамикой болезни, чтобы не упустить момент ухудшения состояния здоровья?

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Рижская клиническая больница имени Паула Страдиня опубликовала инструкцию для заболевших Covid-19 о том, на какие симптомы следует обращать внимание, чтобы не пропустить ухудшение состояния здоровья, какие дозировки лекарств следует соблюдать. В памятке сказано, что в случае заболевания, конечно, следует связаться со своим семейным врачом. Но, если по какой-то причине вам это не удалось, ознакомьтесь с общими рекомендациями, на который ссылается, в том числе, и Центр профилактики и контроля заболеваний.

Повышенная температура

Нужно помнить, что повышенная температура — это нормальная реакция организма, показывают, что он борется с инфекцией.

Сбивать температуру можно, если она превышает 38-38,5 градусов. Рекомендуется сбивать температуру безрецептурным ацетоминофеном, который известен нам как парацетомол. В день можно выпить не более 6 таблеток парацетомола. Если же вы делаете выбор в пользу порошков, содержащих парацетомол, то в день можно употреблять не более трех доз (пакетиков).

Если вы сбиваете температуру безрецептурным ибупрофеном, то в день также можно употребить не более 6 таблеток.

Можно выпить уже рецептурный медикамент метамизол 500 mg (анальгин) в виде таблеток, дозировка — не более 6 таблеток в день.

Кашель

Кашель — это защитный рефлекс, который помогает очищаться дыхательным путям.

В случае Covid-19 кашель может провоцировать боль, если пневмония затронула плевру или, если приступы кашля настолько часты и сильны, что приходится регулярно напрягать мускулатуру и брюшной пресс.

В случае, если кашель мучителен, рекомендуется использовать комбинированные медикаменты, содержащие кодеин — например, Co-Codamol или Solpadeine, содержащие 8 мг кодеина. Нужно учитывать, что эти медикаменты содержат 500 мг парацетомола. Поэтому, если вы параллельно сбиваете этим препаратом температуру, нужно следить за тем, чтобы суточная доза парацетомола не превысила 3000 мг.

Не рекомендуется использовать различные отхаркивающие препараты — например, ацетилцистеин (многим известный ACC), поскольку это лекарство вызывает кашель, что можно ухудшить общее состояние.

Измерения

Желательно регулярно измерять артериальное давление, оценивать скорость сердечных сокращений и частоту дыхания. Также специальным прибором — пульсоксиметром — следует измерять уровень насыщения кислородом крови.

Насыщение крови кислородом выражается в процентах — максимум 100%. Для нормальной концентрации кислорода уровень в крови должен быть более 94%, однако у пациентов с хроническими заболеваниями легких и курильщиков этот показатель может быть ниже — 88-93%.

Есть и другие факторы, которые могут влиять на результаты замера пульсоксиметром — холодные пальцы, продолжительность измерения, лишний вес, атеросклероз, лакированные ногти, дрожание рук, положение тела и физические нагрузки.

Рекомендуется проводить повторные замеры на разных пальцах, чтобы иметь возможность более точно оценить истинность насыщение кислородом. Поэтому важно ориентироваться не только на показания измерений, но и также оценивать самочувствие и общее состояние.

Использование медикаментов

Медики напоминают: не следует употреблять антибиотики, поскольку Covid-19 вызван вирусом, а антибиотики работают только и единственно против бактерий.

В крайне редких случаях поражение легких при Covid-19 сопровождается бактериальной инфекцией. Но такие случаи должен индивидуально оценивать врач путем осмотра пациента, нужно делать анализ крови и рентген легких.

Профилактическое использование разжижителей крови или аспирина в домашних условиях не рекомендуется, несмотря на то, что Covid-19 увеличивает риск образования тромбов. Исключение — если есть другая причина для использования этих лекарств. Например, препарат рекомендован при аритмии.

Дексаметазон (глюкокортикостероид) не рекомендуется для домашнего использования, если нет других показаний. Препарат следует пить по часам, как предписано, не допуская передозировки!

Медики напоминают, что пациентам с хроническими заболеваниями важно продолжать принимать выписанные медикаменты!

Потеря жидкости

Covid-19 провоцирует потерю жидкости: этому способствует учащенное дыхание, повышенная температура и потоотделение, может прибавиться диарея и рвота. Потеря жидкости может привести к обезвоживанию и развитию острой почечной недостаточности.

Медики напоминают, что в сутки человек должен выпивать 1,5-2 литра жидкости. В случае повышенной температуры в рацион следует добавить еще 0,5-1 литр жидкости. Если мучает рвота и диарея, то нужно учитывать: потери жидкости могут быть еще больше.

В качестве жидкостей рекомендуются вода и теплый чай. В случае рвоты или диареи допускает употребление минирализированных напитков — они восстанавливают потерянные миниральные вещества.

Движения или постельный режим?

Тут все зависит от самочувствия. Но если нет высокой температуры и нехватки дыхания, то лежать совсем пластом не рекомендуется — вполне можно передвигаться по комнате или квартире.

В более тяжелом состоянии не рекомендуется лежать в одной позе — например, только на спине. Лучше переворачиваться с боку на бок, а еще лучше лежать на животе. Эти меры обеспечивают вентиляцию легких.

Когда бить тревогу и обращаться за срочной медицинской помощью

Медики перечислили признаки, которые свидетельствуют о том, что болезнь прогрессирует, и возможно, пора просить помощь: