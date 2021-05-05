Памятник Освободителям Риги 9 мая не будет огорожен

Желающие смогут прийти к памятнику Освободителям Риги и возложить цветы, соблюдая дистанцию и прочие правила эпидемиологической безопасности, сообщил депутат Рижской думы Константин Чекушин.

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"Сегодня из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги", — написал он у себя в Facebook.

Запрещены только массовые мероприятия и концерты, чтобы не было скопления людей. Кроме того, не разрешено торговать цветами около памятника, и желающим принести цветы нужно брать их с собой. На месте их будет купить невозможно.