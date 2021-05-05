Памятник Освободителям Риги 9 мая не будет огорожен
Foto: F64

Желающие смогут прийти к памятнику Освободителям Риги и возложить цветы, соблюдая дистанцию и прочие правила эпидемиологической безопасности, сообщил депутат Рижской думы Константин Чекушин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня из Рижской думы пришел ответ по поводу празднования 9 мая. Была опровергнута информация о том, что будет закрыт доступ к памятнику Освободителям Риги", — написал он у себя в Facebook.

Запрещены только массовые мероприятия и концерты, чтобы не было скопления людей. Кроме того, не разрешено торговать цветами около памятника, и желающим принести цветы нужно брать их с собой. На месте их будет купить невозможно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

82

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Константин Чекушин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Диана Шмите: МСП сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги