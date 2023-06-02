Памятник Пушкину будет передан Союзу художников в течение месяца

Рижское агентство памятников передаст скульптуру русского поэта Александра Пушкина Латвийскому союзу художников в течение примерно месяца, сообщил агентству LETA руководитель проектов Отдела внешней коммуникации Коммуникационного управления Рижской думы Каспарс Лицитис.

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Памятник Пушкину, который находился в парке Кронвальда, был демонтирован 30 мая. На данный момент скульптура находится на складе Рижского агентства памятников. Лицитис отметил, что Рижское агентство памятников и Латвийский союз художников должны заключить договор о передаче памятника в собственность Союза художников, что может занять около месяца.

На вопрос о том, проявлял ли автор памятника Александр Таратынов интерес к нему, Лицитис заявил, что он выразил желание забрать ее, если скульптуру демонтируют, но в распоряжении Рижского агентства памятников нет документов, подтверждающих, что памятник принадлежит Таратынову. Автору принадлежат авторские права, а это означает, что скульптуру нельзя менять, например, убрать трость или поменять шляпу.

Как сообщил агентству LETA президент Союза художников Игорь Добычин, когда организация получит памятник Пушкину, он будет размещен в музее Союза художников как свидетельство жанра искусства соответствующего периода, когда в городской среде были актуальны тактильные костюмированные скульптуры.

"Наш интерес связан с техникой исполнения, используемыми материалами, а также с автором, который является значимым в европейском масштабе. Его работы размещены в городской среде Амстердама, Санкт-Петербурга. Он создает исторические образы, в его работах нет никакой идеологии или пропаганды. Он изучает исторические образы и размещает скульптуры в городской среде", — заявил Добычин.

Решение о переносе памятника Пушкину было принято потому, что в 2009 году и совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, и Государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение скульптуры в парке Кронвальда, порекомендовав выбрать альтернативные места.

Таким образом, скульптура была установлена в парке Кронвальда и до сих пор находилась там вопреки нормативным актам. В то же время 3 марта 2023 года Совет памятников Рижской думы выразил рекомендательную поддержку переносу памятника в более подходящее место.

Фракция "Согласия" в Рижской думе выступила с заявлением, осуждающим перенос памятника Пушкину. В "Согласии" подчеркнули, что основная функция думы — забота о городе и благополучии всех жителей города.

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Поэтому члены этой оппозиционной фракции призывают руководство Рижской думы сосредоточиться на реальных проблемах города — финансировании нового учебного года, ремонте и благоустройстве рижских дорог, тротуаров и дворов, организации движения транспорта в столице, разработке рабочей концепции Рижского центрального рынка и других.

В свою очередь, Мирослав Митрофанов из Русского союза Латвии (РСЛ) опубликовал на странице РСЛ в Facebook призыв поставить памятник обратно или вернуть его автору. В качестве третьего варианта Митрофанов предложил установить скульптуру в другом европейском городе.

Митрофанов назвал снос скульптуры вандализмом со стороны представителей муниципальной власти.