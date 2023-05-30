Памятник Пушкину убрали из парка Кронвальда: скульптура "уехала" на склад
Foto: DELFI Aculiecinieks

В Риге перенесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, который находился в парке Кронвальда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После вывоза скульптуры из парка ее планируется передать Союзу художников Латвии, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

30 мая Рижское агентство памятников перенесло памятник на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии, с которым была достигнута концептуальная договоренность о хранении скульптуры и будущей ее экспозиции.

Такое решение принято, поскольку в 2009 году и Совет по сохранению и развитию Рижского исторического центра, и Государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, порекомендовав выбрать альтернативные места.

Таким образом, то, что скульптура была установлена в парке и до настоящего времени находилась там, являлось нарушением нормативных актов. 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос скульптуры в более подходящее место.

После заключения официального договора скульптура будет передана Союзу художников Латвии.

Как сообщалось, коалиция Рижской думы выразила поддержку переносу памятника Пушкину.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (8) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство