Паралимпийцы, которые будут участвовать в соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси, получат государственную помощь
Foto: LETA

В пятницу,17 марта, Министерство образования и науки (МОН) внесло изменения в договор с Паралимпийским комитетом Латвии, устранив возможные препятствия в получении государственного финансирования для представителей определенных видов спорта.

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Поправки предусматривают получение финансовой поддержки в ситуациях, которые могут возникнуть при участии представителей отдельных видов спорта в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии.

Как заявила президент Латвийского Паралимпийского комитета Дайга Дадзите, такие обстоятельства могут возникнуть в будущем в теннисе на колясках и паравелоспорте, так как международные федерации этих видов спорта разрешают спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Как сообщалось, на этой неделе МОН изменило мнение и все же обеспечит полное финансирование спортсменам олимпийской сборной Латвии Алене Остапенко, Тому Скуиньша и Крист Нейландсу, которые участвовали в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии.

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