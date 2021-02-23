Парикмахеры с градусником и похороны в помещениях. Какие послабления вступят в силу с 1 марта

Во вторник, 23 февраля на совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению правительство поддержало ряд послаблений, которые планируется ввести с 1 марта. Delfi обобщил, что будет разрешено.

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Стрижки и маникюр

Начиная с 1 марта очно смогут работать парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи. Специалист, оказывающий эти услуги, должен будет сообщить о своей деятельности Инспекции здравоохранения.

Перед оказанием услуг будет необходимо бесконтактно измерить температуру клиента, а в случае симптомов острых респираторных заболеваний, поставщик услуг обязан отказать в услуге.

Услугу можно будет оказывать только в одноразовых перчатках и используя респираторы типа FFP-2 или FFP-3 без клапана. Клиента без маски или использующего маску неправильно, нельзя впускать в помещения.

Запрещено предлагать клиенту напитки, закуски и чтиво.

В помещениях менее 25 квадратных метров может находиться только один клиент и мастер, а в более крупных помещениях могут быть несколько рабочих мест, между которыми есть дистанция не менее двух метров с защитным барьером или отдельным помещением. Защитные барьеры необходимы и при оказании услуг маникюра и педикюра.

Клиентов надо запускать по одному, за исключением детей до 12 лет - они могут быть в сопровождении одного взрослого. Между клиентами должен быть 20-минутный перерыв для того, чтобы 15 минут проветривать помещения.

Мастера должны будут заполнять лист самоконтроля, чтобы его по первому требованию показать учреждениям контроля.

У входа в помещения салона или кабинета должна быть размещена информация на латышском, русском и английском языках о требованиях эпидемиологической безопасности. Там же должно находиться средство дезинфекции. Каждый салон или кабинет должен назначить лицо, ответственное за соблюдение правил.

Фотосессии на открытом воздухе

Оказывать платные услуги фотографирования было запрещено с 6 ноября — с начала режима чрезвычайной ситуации. Исключение было оставлено для фотографий на документы.

С 1 марта фотосессии разрешены при условии соблюдения дистанции. Фотографироваться может только один человек, а фотографировать — только один фотограф.

Могут открыть все маленькие магазины

Во вторник правительство концептуально поддержало предложение Министерство экономики (МЭ) со следующей недели открыть все торговые места, площадью до 300 квадратных метров. Окончательное решение Кабинет министров должен принять на своем заседании уже в четверг, 25 февраля.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, в результате смогут открыться от 2000 до 3000 магазинов, в которых работают 4000-7000 человек. Большинство таких магазинов находятся не в столице.

Как уже ранее сообщалось, Министерство экономики предложило правительству принять решение по одному из пяти вариантов возобновления очной торговли во время чрезвычайного положения, в том числе предложено отменить ограничения на торговлю вообще или сохранить их в выходные дни.

Если правительство решит ввести концепцию безопасной торговли в условиях Covid-19, Минэкономики предлагает для этого пять вариантов.

Вариант А предусматривает разрешение всем торговцам работать очно без ограничений ассортимента продаваемых товаров, при этом вводится "ковид-безопасная" концепция торговли. Вариант B предусматривает сохранение текущих торговых ограничений, при этом торговые точки площадью до 300 квадратных метров могут продавать все группы товаров, а также могут работать небольшие магазины за пределами торговых центров. Вариант C, в отличие от В, предусматривает, что все группы товаров могут продавать торговые точки площадью до 300 кв. м с отдельным входом, а также небольшие магазины за пределами торговых центров. Вариант D предусматривает сохранение ограничений с дополнительным условием, что в торговых местах с индивидуальным входом могут продаваться все группы товаров. Вариант E предусматривает сохранение действующих ограничений только в выходные дни и снятие запрета на уличную торговлю.

Минэкономики рекомендует снять ограничения для открытых рынков, при этом установив минимальную дистанцию между торговыми местами. Группа по кризисному управлению Министерства земледелия также предлагает пересмотреть запрет на организацию ярмарок или уличной торговли.

Как сообщило Минэкономики, одной из основ концепции "ковид-безопасной" торговли является обязательная работа систем механической вентиляции в торговых местах.

Министерство также призывает в сотрудничестве с Министерством здравоохранения подготовить список работников торговых предприятий, которые должны пройти вакцинацию в первоочередном порядке до 1 апреля этого года. Преимущество должны получить работники торговли, вступающие в контакт с большим количеством людей.

Похороны в помещениях

В настоящее время похоронные церемонии разрешено проводить только на открытом воздухе, одновременно могут собираться не более 10 человек (не считая работников кладбищ, священников и других лиц, непосредственно участвующих в церемонии похорон) из двух домохозяйств максимум. Во время церемонии все должны носить защитные маски, которые прикрывают нос и рот.

С 1 марта этого года похоронные церемонии можно будет проводить и в закрытых помещениях, но при ограниченном количестве людей и с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности: на церемонию смогут прийти не более 10 человек (за исключением тех, кто проводит церемонию похорон или крещения, например, священники и работники кладбищ) из двух домохозяйств максимум. При этом в зале для похоронных церемоний каждому посетителю должно быть предоставлено не менее 15 м2 площади свободного пространства.