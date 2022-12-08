Парк, а не парковка: на территории парка Кронвальда больше нельзя парковать автомобили

Со среды рижское самоуправление запретило парковать автомобили на территории парка Кронвальда. Об этом сообщили в Рижской думе. Ранее запретить парковку в парке призывали активисты Pilsēta cilvēkiem — потому что парк должен принадлежать людям, а не автомобилям.

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Прежде парковать автомобили разрешалось на подъезде к зданию Управления Рижского свободного порта на бульваре Калпака, 12 и к зданию Латвийской академии художеств на бульваре Кронвальда, 4. Теперь парковка на упомянутых дорогах на территории парка Кронвалда будет запрещена.

"Благодарю общественность за активность и заботу о том, чтобы этот вопрос вышел на первый план. Давайте продолжим разбираться с необоснованными решениями, принятым в прошлом, когда это противоречит интересам общественности и тенденциям развития города", — заявила председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Селина Ванцане ("Прогрессивные").

Департамент жилищных вопросов и окружающей среды разработал новую схему организации движения, согласовав ее с Latvijas valsts ceļi. Изменения исключат возможность парковать автомобили на территории парка, но доступ транспортных средств к зданиям останется.

Оценив ситуацию, Департамент жилищных вопросов и окружающей среды, как собственник территории, заключил, что расположение исторически созданных парковочных мест в парке не оправдано и стоянка автомобилей на подъездных путях парка должна быть запрещена.

Самоуправление продолжает искать способы перекрыть движение с улицы Кришьяна Валдемара, проходящее через парк Кронвальда на территорию, прилегающую к Дому конгрессов, и на территорию на Валдемара, 3, принадлежащую дому Valsts nekustamie īpašumi по улице Кришьяна Валдемара, 3.

Ранее общество Pilsēta cilvēkiem проводило в парке Кронвальда пикет #ParksNavParkings (Парк не парковка), участники которого требовали прекратить парковку в парке. Целью общества было запретить сотрудникам учреждений ездить на машинах по парку и оставлять их там на парковку, так как парк предназначен для отдыха людей, а не для движения и стоянки автомобилей.