Парк ужасов в Бауске: самоуправление обсудит с организаторами вопросы безопасности

После того как в минувшие выходные в Парк ужасов в Бауске неожиданно хлынул большой поток посетителей, самоуправление приняло решение обсудить с организаторами меры безопасности.

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Напомним, что в минувшие выходные Парк ужасов в Бауске столкнулся с огромными потоком посетителей. Организаторы честно признались, что не ожидали такого интереса. Так как парк будет работать до 5 ноября, ожидается внести ряд изменений в работу - например, ввести предпродажу входных билетов. Также будет поднят вопрос о количестве мусорных контейнеров и переносных туалетов на территории парка, а также будет проведена оценка соответствия мероприятия нормам закона О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий.

О реальном количестве посетителей мероприятия данных у самоуправления пока нет, однако, прогнозы организаторы были - 5 000 человек.

Как уже сообщал Delfi, в честь праздника Хэллоуин в Бауске рядом с Бауским замком открылся Парк ужасов с более чем 250 разнообразными фигурами.

Парк открыт с 15:00 до 22:00, но приезжать в него лучше в темное время суток – атмосфера будет более соответствующей тематике праздника. Парк будет работать до 5 ноября. Цена билета – 8 евро, для детей от шести до 12 лет – 4 евро. В заключительный день работы Парка ужасов – 5 ноября – в нем выступит латвийская группа Dzelzs vilks. Во время мероприятия цена билета составит 12 евро.