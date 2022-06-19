Парковки у рижских магазинов "захватили" курсанты автошкол

С тех пор как в Латвии в силу вступили изменения к порядку сдачи экзамена на водительские права — привычные "фигуры", которые выполнялись на площадке, теперь выполняются в реальных условиях — учащиеся автошкол решили, что стоянки у торговых центров отлично годятся для тренировок.

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В частности, курсанты автошкол "захватили" стоянки у магазинов Promo и Būvniecības ABC рядом c Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), сообщает Rus.LSM со ссылкой на передачу LTV raidījums.

Учебные машины прибывают одна за другой, при этом некоторые маневры отрабатываются до десяти раз. Жалоб представителям магазинов не поступало, но некоторые покупатели все же выражают озабоченность по поводу подготовки будущих водителей. Никто не хочет, чтобы его машину поцарапали, особенно если она новая, отмечает передача.

Водитель Гарри считает: "Нет, это не подходящее место. Машину могут поцарапать. Есть специальные площадки, ограниченные зоны, где нет других машин, а столбики — пластиковые".

Водителю Александру маневры не мешают: "Пусть тренируются". С ним согласен и Айварс: "Пусть учатся, меня это не сильно беспокоит".

Председатель правления Латвийского бюро автостраховщиков Янис Абашинс заверяет: статистические данные свидетельствуют, что учебные автомобили нечасто попадают в дорожно-транспортные происшествия. "В год бывает 25-30 случаев, когда виноваты именно учебные машины и примерно 170-180 случаев, когда виновники аварий в отношении учебных машин — другие участник дорожного движения", — отметил он.

Число ДТП на автостоянках также невелико. "Если в год регистрируется в общей сложности около 35 тысяч аварий, то на парковках немного — 2-3%. Другое дело, что не все они регистрируются, потому что считаются мелкими происшествиями", — пояснил Абашинс.

Объяснение тому, почему на стоянках возле торговых центров так много учебных машин, довольно простое. Центр обслуживания клиентов CSDD в Риге находится на улице Баускас в Пардаугаве, и большинство автошкол базируются вокруг него. Здесь сдаются экзамены как по теории, так и по вождению, поэтому автошколы в основном проводят обучение недалеко от улицы Баускас.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс пояснил, что курсанты автошкол могут сами выбирать, где будут выполняться те или иные фигуры — без привязки к автостоянке. Экзаменатор тоже может попросить показать маневр на обочине, на заправочной станции или на парковке.