Парламент принял законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19, который определяет порядок ограничения распространения болезни по окончании чрезвычайного положения.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Депутаты пришли к соглашению о том, что этот закон будет в силе так долго, пока будет присутствовать эпидемиологическая угроза в связи с распространением инфекции Covid-19. Кабинет министров по меньшей мере раз в три месяца должен будет предоставлять Сейму доклад об угрозе эпидемиологической безопасности в связи с распространением Covid-19.

Планируется, что 9 июня будет отменено объявленное 13 марта чрезвычайное положение. Этот закон позволит правительству более гибко действовать в вопросе сокращения влияния Covid-19 после окончания чрезвычайного положения.

Закон устанавливает основные принципы работы государственных учреждений, а также права и обязанности государственных учреждений и частных лиц по предотвращению и преодолению государственной угрозы после отмены чрезвычайного положения.

Закон предусматривает, что организаторы общественных мероприятий, митингов, шествий и пикетов будут обязаны указывать в заявке на мероприятие, каким образом на мероприятии будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность и меры предосторожности.

Кабинет министров также сохранит за собой право определять требования и порядок для обеспечения социальной дистанции и допустимое для собраний количество людей.

Кроме того, Кабинет министров будет уполномочен регулировать условия и процесс организации учебного процесса в контексте угрозы заражения Covid-19.

В законе указано, что после отмены чрезвычайного положения центры социального ухода смогут принимать новых клиентов, при условии обеспечения мер эпидемиологической безопасности.