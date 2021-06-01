Парламентская комиссия поддержала сохранение Вараклянского края как отдельного самоуправления
Foto: Saeimas administrācija

Комиссия Сейма по административно-территориальной реформе одобрила предложение о внесении в закон поправок, которые предусматривают сохранение Вараклянского края как отдельного самоуправления.

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Окончательное решение по этому предложению должен принять Сейм.

Также предусмотрено, что до 1 января 2022 года Кабинет министров должен подать в Сейм предложение по административной территории Вараклянского края. Правительство должно предоставить предложения в соответствии с установленной Сеймом целью административно-территориальной реформы.

До 1 октября 2021 года Вараклянское самоуправление должно организовать общественное обсуждение по вопросу слияния края с окружающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

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