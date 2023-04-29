Партией "Прогрессивные" будут руководить Пантелеева и Шуваев

Партией "Прогрессивные" в следующем году будут руководить депутат Рижской думы Юстине Пантелеева и депутат Сейма Андрис Шуваев, сообщил представитель партии Илья Козин.

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До сих пор партию возглавляли Антонина Ненашева и Атис Швинка.

За Пантелееву проголосовало 100 членов партии, против — 12. За Шуваева также проголосовало 100 человек, против — 11 членов.

Шуваев заявил, что основное внимание будет уделяться внутреннему развитию партии. Если "Прогрессивные" хотят стать еще более сильной партией, ее члены должны максимально активно вовлекаться в партийные процессы.

Сегодня также было избрано новое правление партии, в которое вошли Пантелеева, Шуваев, Ненашева, Швинка, Майрита Лусе, Давис Лодзиньш, Ник Дерумс, Каспар Бришкенс и Зане Пупола.

Всего на восемь позиций в совете подали заявки 13 кандидатов. Девятым членом правления съезд утвердил Дерумса, члена правления молодежной организации "Протест".

Члены партии также избрали новую комиссию по этике и аудиту. В состав комиссии по этике вошли Элиза Ласмане, Агнесе Логина и Лейла Расима, а в состав ревизионной комиссии — Сандра Спуле, Паула Звейниеце и Байба Пуйсите.

Уже сообщалось, что на съезде партии "Прогрессивные" в субботу были приняты изменения в уставе, которыми создан новый орган — совет партии.