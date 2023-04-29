Партией "Прогрессивные" будут руководить Пантелеева и Шуваев
Foto: LETA

Партией "Прогрессивные" в следующем году будут руководить депутат Рижской думы Юстине Пантелеева и депутат Сейма Андрис Шуваев, сообщил представитель партии Илья Козин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

До сих пор партию возглавляли Антонина Ненашева и Атис Швинка.

За Пантелееву проголосовало 100 членов партии, против — 12. За Шуваева также проголосовало 100 человек, против — 11 членов.

Шуваев заявил, что основное внимание будет уделяться внутреннему развитию партии. Если "Прогрессивные" хотят стать еще более сильной партией, ее члены должны максимально активно вовлекаться в партийные процессы.

Сегодня также было избрано новое правление партии, в которое вошли Пантелеева, Шуваев, Ненашева, Швинка, Майрита Лусе, Давис Лодзиньш, Ник Дерумс, Каспар Бришкенс и Зане Пупола.

Всего на восемь позиций в совете подали заявки 13 кандидатов. Девятым членом правления съезд утвердил Дерумса, члена правления молодежной организации "Протест".

Члены партии также избрали новую комиссию по этике и аудиту. В состав комиссии по этике вошли Элиза Ласмане, Агнесе Логина и Лейла Расима, а в состав ревизионной комиссии — Сандра Спуле, Паула Звейниеце и Байба Пуйсите.

Уже сообщалось, что на съезде партии "Прогрессивные" в субботу были приняты изменения в уставе, которыми создан новый орган — совет партии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Как появились пакоматы?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!