Партии Ингуны Судрабы “От сердца Латвии” грозит ликвидация

Уголовное дело о незаконном финансировании партий, по итогам которого предприниматель Юлий Круминьш и финансовый консультант Йоренс Райтумс заплатили почти 100 000 евро штрафа и получили условный срок, может привести к ликвидации партии Ингуны Судрабы “От сердца Латвии”, сообщает передача Nekā personīgā.

Юлий Круминьш признался, что через третьих лиц собирал деньги для Союза зелёных и крестьян (СЗК), а также для партии “От сердца Латвии”. За это он должен был заплатить денежный штраф и получил судимость. Что касается ответственности самих партий, то Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) постановило - организации должны вернуть в госбюджет все деньги, полученные от приближенных Круминьшу людей.

СЗК деньги вернул, а партия Ингуны Судрабы этого не сделала, потому что у неё нет денег. За весь прошлый год “От сердца Латвии” в пожертвованиях получила только 30 евро.

По данным Nekā personīgā, партия Судрабы перед выборами в 12-й Сейм незаконно получила около 57 тысяч евро. Деньги партии жертвовали предприниматели и лица, финансово зависимые от Круминьша и его дочери Майи Чернявской. Самую большую сумму, 19 тысяч евро, пожертвовал предприниматель Анри Курситис, занимающийся передвижными туалетами.

Партия "От сердца Латвии" решила судиться, но первое решение суда было не в её пользу. Так как Круминьш признал свою вину, у Судрабы больше нет шансов выиграть суд против KNAB, отмечает передача.