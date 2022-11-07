"Партии не хотят решать важные для общества проблемы". Ассоциация о поиске кандидата на пост главы Минздрава

Высказанные представителями "Объединенного списка" предложения о поиске кандидата на должность министра здравоохранения вне Сейма свидетельствуют о нежелании политиков выдвигать своих лидеров для решения существенных для общества проблем. Такое мнение в эфире передаче "900 секунд" на телеканале TV3 член правления Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра.

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Он пришел к выводу, что лидеры партий очевидно не хотят быть рядом с управлением здравоохранением, поскольку это очень непопулярная должность.

На вопрос о том, кто должен быть следующим министром здравоохранения, Ветра ответил, что это не обязательно должен быть врач, но он должен знать отрасль и быть готовым продолжать начатые реформы. Ассоциация была бы готова работать и с беспартийным министром.

На просьбу прокомментировать, каковы будут основные задачи нового министра здравоохранения, Ветра обратил внимание на низкие показатели продолжительности жизни в Латвии, количества прожитых лет в здравии и смертности от предотвратимых заболеваний.

"Эти большие показатели в принципе уже показывают главные задачи, которые должен попытаться решить министр, а затем их можно разделить на более мелкие задачи, связанные с вопросом зарплаты — доступности, доплаты и тарифов. Эти различные вопросы уже в какой-то степени известны", — признал представитель молодых врачей."

На просьбу выделить наиболее насущные потребности сферы здравоохранения, Ветра заявил, что до сих пор их пытались решить в форме кампаний, и таким является план поддержки пациентов с онкологией и проблемами психического здоровья. Следующей проблемой, которую нужно решить подобным образом, по мнению Ветры, станет высокая смертность от сердечных болезней и инсульта.

Ветра признал, что сектор здравоохранения должен быть приоритетом всего нового правительства, а не только одного министра, потому что только тогда можно ожидать результатов.

Как сообщалось ранее, потенциальные партнеры по коалиции на этой неделе продолжат переговоры о разделении ответственности в новом правительстве. Нынешний план предусматривает, что должность министра здравоохранения достанется "Объединенному списку". Имена потенциальных кандидатов на этот пост пока публично не оглашаются.