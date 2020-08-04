Партии обвинили временную администрацию Риги в превышении полномочий

Национальное объединение, Латвийское объединение регионов, "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Развитие/За!" и "Прогрессивные" распространили совместное заявление. По их мнению, накануне выборов неприемлемы решения временной администрации Риги, которые касаются изменений в структурах самоуправления.

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"Задача временной администрации Риги — обеспечить непрерывную работу структурных единиц самоуправления, а не принимать политические решения о закрытии и реорганизации отдельных структур или образовании новых", — подчеркивается в заявлении.

Заявление подписали Эйнар Цилинскис из Национального объединения, Эдвард Смилтенс из Латвийского объединения регионов, Вилнис Кирсис из "Нового Единства", Линда Озола из Новой консервативной партии, Мартиньш Стакис из движения "За!", Виестурс Зепс из "Для развития Латвии" и Мартиньш Коссович из "Прогрессивных".

Политики призвали временную администрацию не использовать свои полномочия, утверждая должностных лиц на постах в муниципальных департаментах, управлениях, агентствах и обществах капитала. Эти решения должна принять Рижская дума, которая будет избрана после выборов 29 августа. До этого члены правления должны избираться в открытом конкурсе, а уменьшать количество членов правления обществ капитала можно только на основании рекомендаций независимых аудиторов и с соблюдением правил Организации экономического сотрудничества и развития.

Заявление подписали Эйнар Цилинскис из Национального объединения, Эдвард Смилтенс из Латвийского объединения регионов, Вилнис Кирсис из "Нового Единства", Линда Озола из Новой консервативной партии, Мартиньш Стакис из движения "За!", Виестурс Зепс из "Для развития Латвии" и Мартиньш Коссович из "Прогрессивных".