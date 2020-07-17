Партия "Альтернатива" подала список кандидатов на выборах в Рижскую думу

Свой список на выборы в Рижскую думу подала 17 июля партия "Альтернатива", чьими локомотивами выступают отколовшиеся от фракции "Согласия" экс-депутаты Рижской думы, сообщает Русское вещание LV7 в передаче "Сегодня вечером".

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Кандидат в мэры столицы от этой партии Валерий Петров заявил:

"Надо прогнать всю старую систему, которая погрязла в коррупции, кумовстве. Это самое главное".

Партия рассчитывает как минимум на 8 процентов голосов, хотя по последним рейтингам, ее сторонников — в районе полутора процентов.

В своей программе партия, как и многие другие политические силы, обещает ремонтировать улицы и дворы, строить доходные дома, помочь с ремонтом многоквартирных домов и сократить очереди в детские сады. Особое внимание партия обещает уделить микрорайонам и детскому досугу в них. Помимо прочего, "Альтернатива" планирует обеспечить факультативные занятия на русском языке в школах.