Партия Лембергса получила более половины голосов в Вентспилсе

На выборах в самоуправления в Вентспилсе уверенно победила партия "Латвии и Вентспилсу", лидером которой является мэр города Айвар Лембергс. Эта партия набрала 54,32% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На втором месте — общий список "Нового единства" и Латвийского объединения регионов (14,55%), на третьем с 11,76% — "Для развития Латвии", на четвертом Новая консервативная партия (7,31%), на пятом Национальное объединение с 6,56%.

В 2017 году партия "Латвии и Вентспилсу" выиграла выборы с результатом 62,13%. На этот раз Лембергс, который находится в заключении, тоже возглавил список партии. Второе место в списке занимает Янис Витолиньш, третье Гунтис Блумбергс.



