Партия "Развитие/За!" начала предвыборную кампанию до объявления выборов в Рижскую думу

На улицах Риги появились первые предвыборные плакаты, хотя внеочередные выборы в Рижскую думу еще не объявлены, сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером". Саморекламой занялось объединение партий "Развитие/За!".

На плакате изображение кандидата в мэры Мартиньша Стакиса с лозунгом restartē Rīgu. Глава парламентской фракции "Развитие/За!" Даниэль Павлютс рекламу объясняет желанием своевременно достучаться до избирателя, так как, по его мнению, внеочередные выборы неизбежны.

"Мы считаем, что надо своевременно готовиться к выборам, своевременно представить своих кандидатов жителям Риги. И мы приглашаем других наших политических конкурентов поступать так же", — заявил Павлютс.

Дата внеочередных выборов не установлена — ориентировочно конец апреля. Когда будет объявлено о начале агитации пока неизвестно. Но, когда объявят, то за расходами на нее будет пристально следить Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Однако до объявления выборов за тратами партий никто не следит. Таким образом, объединение партий "Развитие/За!" имеет преимущество — они смогут потратить больше.

"Немного похоже на предвыборную кампанию, которая была у "Согласия". Ушаков перед предыдущими выборами в самоуправление тоже проводил предвыборную кампанию еще до того, как юридически начиналось время предвыборной кампании. То есть, более жесткий учет денег, которые партия тратит", — отметил политолог Филипп Раевский.

Он отметил, что ход партии обоснованный — это будет очень короткая кампания, по сути, спринт.

Известно, что объединение партий "Развитие/За!" до агитационного периода планирует также запустить рекламу на телевидении со следующей недели и на радио уже с сегодняшнего дня.